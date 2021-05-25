Boşanma aşamasındaki eşinin aracını yaktı
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Boşanma aşamasındaki eşinin aracını yaktı

Boşanma aşamasındaki eşinin aracını yaktı
Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Hasan H., boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra evin önünde park halindeki aracını ateşe verdi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Hasan H., boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra evin önünde park halindeki aracını ateşe verdi.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Gölcük'ün İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan H., eşi M.H.'yi telefonla arayarak, tartıştı. Hasan H., boşanma aşamasında olduğu eşine kızıp, evlerinin önünde park halindeki aracını ateşe vererek, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Araç, kullanılamaz hale gelirken polis, soruşturma başlattı.


Boşanma aşamasındaki eşinin aracını yaktı
Boşanma aşamasındaki eşinin aracını yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer

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