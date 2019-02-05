Sokak Ortasında Eşini Defalarca Bıçaklayıp Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran İfade: Beni Başka Erkeklerle Aldattı
Kütahya'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cani koca, gözaltına alındığı sırada verdiği ifadede, "Evlendikten sonra Ankara'ya gittik. Evi terk edip, Tavşanlı'ya döndü. Burada beni başka erkeklerle aldattı." dedi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli koca tutuklandı.
EŞİNİ SOKAK ORTASINDA 10 YERİNDEN BIÇAKLADI
Olay, dün öğle saatlerinde Dağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga G. (28), boşanma davası açan ve ayrı yaşamaya başlayan eşi Özlem Göçer (21) ile sokakta karşılaştı, çıkan tartışmada da genç kadını 10 yerinden bıçakladı. Saldırgan koca kaçarken, ağır yaralanan Özlem G. ambulansla Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
"BENİ BAŞKA ERKEKLERLE ALDATTI"
Olaydan 8 saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Tolga G. ifadesinde, "Evlendikten sonra Ankara'ya gittik. Evi terk edip, Tavşanlı'ya döndü. Burada beni başka erkeklerle aldattı. Evine dönmesi için yanına gittim. Konuşurken bana küfür ederek, hakaretlerde bulundu, nasıl oldu anlamadım ve onu birçok kez bıçakladım" dedi.
Tolga G., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek götürüldüğü adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Hem aldattı diyon hemde ne diye evine döndürmeye çabalıyon?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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EĞER BİRİ SENİ ALDATTIYSA TEK ÇÖZÜM AYRILIRSIN VEYA BOŞARSIN AHİRETİNİ NEDEN YIKARSIN .. BİR İNSANI KASTEN ÖLDÜREN MUTLAK ATEŞE GİRECEK .. BENİ SEVME KARDEŞ HADİS BÖYLE ... KEŞKE YAPMASAYDIM .. ÇOK PİŞMANIM ..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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madem aldattı neden barışmak istiyorsun? Kadında başörtüsü yüzünde bir ton boya, ne olduğu belli zaten.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kizlariniza sahip cikin kizdan 10 yas buyuk adamlara kizinizi vermeyinCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Allah erkeği kadının şerrinden korusunCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır