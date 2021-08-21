Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında darp etti
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Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında darp etti

Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında darp etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından yolu kesilen kadın darp edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından yolu kesilen kadın darp edildi.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk annesi Ö.G.D. çalıştığı tekstil atölyesinden iş çıkışı babasının ikametine giderken yolunu kesen boşanma aşamasında olduğu eşi İ.D. tarafından darp edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda darp edildikten sonra yere düşen Ö.G.D.'nin kendini savunmaya çalıştığı görülürken İ.D. bir süre sonra olay yerinde ayrılıyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken taraflar emniyete giderek karşılıklı birbirinde şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında darp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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