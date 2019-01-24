Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı

Çankırı'da bir markette çalışan genç kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından cam bardakla yüzünden yaralandı.

EŞİNİ DARP EDİP YÜZÜNDEN YARALADI

Edinilen bilgiye göre, Erdal K., boşanma aşamasında olduğu eşi Nagihan K.'nin (26) çalıştığı markete geldi. İddiaya göre ölümle tehdit ettiği kadına cam bardakla saldıran Erdal K., onu darp ederek yüzünden yaraladı.

CANİ KOCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaralanan kadın, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA