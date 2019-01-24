Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı
Çankırı'da cani koca, boşanma aşamasında olduğu eşini darp edip cam bardakla yüzünden yaraladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken cani koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çankırı'da bir markette çalışan genç kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından cam bardakla yüzünden yaralandı.
EŞİNİ DARP EDİP YÜZÜNDEN YARALADI
Edinilen bilgiye göre, Erdal K., boşanma aşamasında olduğu eşi Nagihan K.'nin (26) çalıştığı markete geldi. İddiaya göre ölümle tehdit ettiği kadına cam bardakla saldıran Erdal K., onu darp ederek yüzünden yaraladı.
CANİ KOCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yaralanan kadın, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (29)
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BU KADINLAR böyle cani kocaları özel siparişlemi buluyorlar..? Çok merak ediyorum..!!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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parasızlık nedenı bu aıle kavgaları para yoksa aşk mutluluk yok maalesef , , , , saglık önce gelır tabıki , , , , ayrıca kadının çalıştığı ısyerınde erkek fazla olmuycak sohbetler belden aşağıda oluyor aşk mesk oluyor , , , bu erkegın işinde bile gecerliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gerici zihniyet eseri kim bilir bu gericiler neler yapıyor lar eşlerine zamanla duyacaz gericileriCevap Yaz 1 Yayından KaldırADNY: bir sus sen bir sus amma gevezesin be.Yayından Kaldır
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Gerici zihniyet bunu yapar ne beklersin sapkın zihniyetten topu cahilCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır