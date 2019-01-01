Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
Gaziantep'te boşandığı eşinin evinin önüne giden saldırgan, belinden çıkardığı tabanca ile eski eşinin ağabeyini bacağından vurdu. Saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'te K. O. isimli şahıs boşandığı eski eşinin abisi B.Ö'yü sokak ortasında bacağından vurdu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
ESKİ EŞİNİN AĞABEYİNİ BACAĞINDAN VURUP KAÇTI
Olay, Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Kepenek mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, boşandığı eşinin evinin oraya giden K.O, belinden tabancasını çıkararak eski eşi S.Ö'nün abisi B.Ö'yü sokak ortasında bacağından vurdu.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaralama anı ise saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Adana anor mal değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yine istanbuldan iyi hergun bir olay var istanbuldaCevap Yaz Yayından Kaldır