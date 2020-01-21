: Boşandığı eşini sokak ortasında dövüp, pompalı tüfekle vurdu

21.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:14

İzmir'in Buca ilçesinde Orkun Ç., işe gitmek için otobüs bekleyen boşandığı Büşra Y.'yi dövüp, pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Buca ilçesi 914/1 Sokak'ta meydana geldi. Alsancak semtinde kuaförde çalışan bir çocuk annesi Büşra Y., işe gitmek için otobüs beklerken, boşandığı Orkun Ç. geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Orkun Ç., Büşra Y.'yi dövmeye başladı. Yaşanan boğuşmanın ardından Orkun Ç., montunun içine kolduğu pompalı tüfeği çıkarıp Büşra Y.'ye ateş etti, ardından da tekmeleyip kaçtı.

SAVUNMASI BİLİNDİK

Büşra Y. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Büşra Y., yapılan ilk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Orkun Ç.'yi suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Orkun Ç.'nin ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle Büşra Y.'yi vurduğunu söylediği belirtildi.Olay anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Orkun Ç.'nin, Büşra Y.'yi zorla ara sokağa götürerek dövdüğü, ardından çıkan boğuşmada tüfeği çıkarıp vurduğu görüldü. Büşra Y. yere yığılırken, Orkun Ç.'nin, Büşra Y.'yi tekmeleyip, kaçtığı kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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