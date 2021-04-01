Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı
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Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı

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Çin'de fabrikada çalışan bir işçi, borsada yüklü miktarda para kaybedince çalıştığı fabrikadaki 900 derecelik çelik eritme fırınına atlayarak intihar etti.

34 yaşındaki Çinli Wang Long'un sonu, borsada kaybettiği paralardan oldu. Çin'de bir fabrikada çalışan Long, gece vardiyasında çalıştığı sırada aniden ortadan kayboldu. Bunun üzerine arkadaşları ve gece amiri kendisini aramaya başladı. Aramalardan sonuç alamayan iş arkadaşları, bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerine baktı. Kamera kayıtlarında ise Wang'ın 900 derecelik çelik eritme fırınına atladığı anı gördüler.

BORSADA YÜKLÜ MİKTARDA PARA KAYBETMİŞ

Fabrikanın bağlı olduğu Baogang Grup şirketi, Wang'ın borsada büyük miktarda para kaybettiğini ve borçlarını ödeyemediği için hayatına son verdiğinden şüphe ettiklerini söyledi.

UZUN ZAMANDIR YAPIYORMUŞ

Yaklaşık on yıldır aynı fabrikada çalışan Wang'ın arkadaşları ise ölen arkadaşlarının içine kapanık olduğunu ve uzun süredir borsada oynama alışkanlığı olduğunu söyledi.

Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı
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