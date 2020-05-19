Borrell'den Libya Başbakanı Sarraj'a: "Endişeliyiz"
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Borrell'den Libya Başbakanı Sarraj'a: "Endişeliyiz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Libya Başbakanı Fayez Mustafa Al-Sarraj ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Libya'da yaşanan çatışmalar ve insani krizden duyulan endişeyi dile getirdi.

Borrell'den Libya Başbakanı Sarraj'a:
19.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:29

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Libya Başbakanı Fayez Mustafa Al-Sarraj ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Libya'da yaşanan çatışmalar ve insani krizden duyulan endişeyi dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Libya Başbakanı Fayez Mustafa Al-Sarraj ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Borrell görüşmede, AB'nin Libya'daki çatışmalardan ve insani krizden duyduğu endişeyi iletti. AB Dış Eylem Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yüksek Temsilci Borrell, Trablus ve çevresindeki çatışmaların artması ve yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde artan bombardımanlar sonucu insani durumun kötüleşmesi nedeniyle endişelerini aktardı" ifadelerine yer verildi.

AB'nin Libya krizinde siyasi çözüme olan kararlı bağlılığının altı çizildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Temsilci Borrell, Başbakana Libya hükümetinin Berlin sürecine aktif olarak katılmaya açık olması nedeniyle övgüde bulundu ve tüm tarafların çatışmayı durdurmasının, sürekli ateşkes konusunda anlaşmaya varma ve siyasi müzakereleri sürdürme konusundaki önemini yineledi. Borrell, Berlin Konferansı sonuçlarının uygulanması için AB'nin Libya krizine siyasi bir çözüme olan kararlı bağlılığının altını çizdi ve Başbakana AB'nin bu hedefe doğru ilerlenmesi için aktif katılımını hatırlattı. Yüksek Temsilci Borrell, Başbakan Sarraj'a, AB'nin, Libya'da devam eden çatışmayı körükleyen yasa dışı silah ve askeri teçhizat akışını sona erdirmeyi amaçlayan yeni askeri operasyonu IRINI hakkında da bilgi verdi. Bu operasyon, AB'nin BM liderliğinde, Libya'daki istikrarın geri dönüşü için yürütülen Berlin sürecine olan bağlılığının somut katkılarından biridir. Operasyon, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde faaliyet gösteren deniz ve hava varlıklarını konuşlandırıyor ve mümkün olan en geniş kapsamı sağlamak için uydu görüntülerini kullanıyor." - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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