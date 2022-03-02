Bornova'da 8 Mart'ta özel etkinlikler

Güne özel olarak hazırlanan etkinliklerde sergiden, konsere, tiyatrodan kadın emeği pazarlarına kadar bir çok alanda Bornovalı kadınların sesini duyuracak.

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları ve Mutfak Atölyesi Kadın Kursiyerleri, SS Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ileSS Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kadın Üyeleri başta olmak üzere bir çok STK ile işbirliği yapılan etkinliklerin ilki 4 Mart'ta başlayacak. Bornovalı kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'İBB Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı'nda stant açacak. 3 gün sürecek olan pazar Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacak.

Kadınlara özel etkinlikler

Etkinlikler kapsamında düzenlenen Diler Yavaş'ın Kişisel Resim Sergisi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ve açılışı 7 Mart'ta açılırken, 8 Mart Salı günü saat 10:30'da Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Mutfak ve Dikiş-Nakış Atölyeleri açılışı yapılacak. Ayrıca Bornova Belediyesi Kadın Emeği Pazarı 8-9 Mart tarihlerinde Bornova Büyükpark içinde gerçekleşecek. Bornova Belediyesi Kursiyer Kadınlar Korosu Konseri ise 8 Mart saat 19:00'da Bornova Belediyesi Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda müzik ziyafeti sunacak.

'Kadınlık Bizde Kalsın'

Bornova Belediyesi'nin Çamdibi Kadın Danışma Merkezi'nden hizmet alan kadınların rol aldığı 'Kadınlık Bizde Kalsın' isimli oyun da 8 Mart Salı günü saat 14:30'da Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde izleyici ile buluşacak. Sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Gülizar Taşkın'ın yönettiği oyun 10 Mart Perşembe günü saat 19:30'da da Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi'nden sergilenecek.

'Kadınların yanındayız'

Bornova Belediyesi olarak kadınların haklı mücadelesine daima destek olduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, hayatın her alanında ayrımcılığı ortadan kaldırmak istediklerini belirtti. Başkan İduğ, "Kadınları üretime katmak üzere mesleki beceri edindirme kursları düzenliyor, kadın kimliği bilincinin güçlendirilmesi için eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çocuklu kadınların kendilerini geliştirmek ve iş hayatına katılmak için ihtiyaç duydukları boş zamanı sağlamak amacıyla da çocuk aktivite merkezlerini hayata geçiriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece 8 Mart'ta değil, her gün hatırlamamız gereken bir meseledir. Bu vesileyle tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlarım " dedi.

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