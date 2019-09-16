Boris johnson, ab komisyonu başkanı juncker ile görüştü
Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüştüLüksemburg, (DHA)- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Lüksemburg'da görüştü.
16.09.2019 16:07
Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüştü
Lüksemburg, (DHA)- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Lüksemburg'da görüştü.
Johnson ve Juncker'in bir yemekte yaptıkları görüşmenin içeriğine dair detaylar paylaşılmadı.
Kaynak: DHA