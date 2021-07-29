'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi gözaltında (2)
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'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi gözaltında (2)

'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi gözaltında (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Konya'da, borç olarak verdiği parayı istemek için yanına gelen Veysel Yiğit'i (34) tabancayla ateş ederek, öldüren Bayram T. (35) ile kavgaya karışan Yiğit'in arkadaşları Kamuran K. (38) ve Osman Ç. (48) adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER 

Konya'da, borç olarak verdiği parayı istemek için yanına gelen Veysel Yiğit'i (34) tabancayla ateş ederek, öldüren Bayram T. (35) ile kavgaya karışan Yiğit'in arkadaşları Kamuran K. (38) ve Osman Ç. (48) adliyeye sevk edildi.   


'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi gözaltında (2)
'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi gözaltında (2)
'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi gözaltında (2)
'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi gözaltında (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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