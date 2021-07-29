'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi gözaltında (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Konya'da, borç olarak verdiği parayı istemek için yanına gelen Veysel Yiğit'i (34) tabancayla ateş ederek, öldüren Bayram T. (35) ile kavgaya karışan Yiğit'in arkadaşları Kamuran K. (38) ve Osman Ç. (48) adliyeye sevk edildi.