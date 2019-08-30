Bombalardan kaçan binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı

Bombalardan kaçan binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı

Suriye'de devam eden bombalı saldırılardan kaçmaya çalışan binlerce Suriyeli Türkiye sınırına dayandı.

30.08.2019 15:33
Bombalardan kaçan binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı

Rusya savaş uçakları ve ESAD güçlerinin bombalı saldırıları sonrası binlerce Suriyeli evlerini ve yerlerini terk ederek Babel Hava Sınır Kapısına dayandı.

TEDBİR ALINDI

Diğer yandan, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışanlar için emniyet güçleri gereken tedbirleri aldı.

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Kaynak: İHA
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YORUMLAR (145)

  • NEDEN BUNLAR DEĞERLİ:
    SURİYELİLER NEDEN BU KADAR DEĞERLİ ANLAMADIM GİTTİ ???????? ÇOCUKLARINA BAKALIM EYVALLAH İHTİYARINA BAKALIM EYVALLAH İYİDE BENDEN DAHA İRİ AYI KIYIMLARI BENİM VERGİMLE BENİM PARAMLA AVM LERE GİREMİYORUZ PARKLARDA HEP ONLAR ÇOLUK ÇOCUK İHTİYAR DEMİYOR DÖVÜYORLAR BİZİ KİM DUYACAK BİR YOLU YOKMU BUNLARI ANLATALIM YETKİLİLERE ARKADAS
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  • BUNU BAŞKA TÜRLÜ TEMİZLEMENİN İMKANI YOK:
    kardeşim napalm kullanılmayacaksa neden aldık; milletin parasına yazık değilmi! çürümesin depolarda atın bunlara bari, o kadar para vermişiz. . .
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  • YAŞASIN TÜRKİYE DEVLETİ:
    Bu cahillerin işi yok Türkiye Devletinde. . . . Sayın Cumhurbaşkanımız bu araplardan fayda yok sadece zarar
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  • NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ..!:
    Yahu başlayacağım bunların savaşına Türkiyenin her köşesi zaten 5 milyon tane bu işe yaramaz parazitlerden doldu güzelim ülkeyi mahvettiler hala daha geliyorlar yazıklar olsun bu savaşı körükleyenlere Türkiyeyi en işe yaramaz arap toplumlarının yol geçen hanı yapanlara yaptıranlara artık yeter . . . !!!
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  • TANRI TURKU KORUSUN:
    TTERKAN EĞER ÇOK SEVİYORSAN 2-3 SURİYELİ KARDEŞ AL EVİNE KOMŞU ET MİSAFİR ET O ZAMAN
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