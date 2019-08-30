Bombalardan kaçan binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı

30.08.2019 15:33

Rusya savaş uçakları ve ESAD güçlerinin bombalı saldırıları sonrası binlerce Suriyeli evlerini ve yerlerini terk ederek Babel Hava Sınır Kapısına dayandı.

TEDBİR ALINDI

Diğer yandan, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışanlar için emniyet güçleri gereken tedbirleri aldı.

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Kaynak: İHA