Bomba iddia: Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı
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Bomba iddia: Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsün tedavisini bulana 860 bin TL ödül vereceğini duyuran efsane oyuncu Jackie Chan'in, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

25.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:53
Bomba iddia: Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla tanınan 65 yaşındaki oyuncu 'in bulundugu ortamdaki bir misafirinda koronavirüsünün tespit edildiği ve Chan'in bu nedenle konuklarla birlikte karantinaya alındığı iddia edildi.

TEDAVİ BULANA PARA VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Jackie Chan, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.

"ÖLÜMLE SAVAŞTIKLARINI GÖRMEK İSTEMİYORUM"

"Bu parayla ilgili değil" diyen Chan, "Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.


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: Bomba iddia: Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı
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