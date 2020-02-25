Bomba iddia: Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsün tedavisini bulana 860 bin TL ödül vereceğini duyuran efsane oyuncu Jackie Chan'in, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Rol aldığı projelerdeki başarısıyla tanınan 65 yaşındaki oyuncu Jackie Chan'in bulundugu ortamdaki bir misafirinda koronavirüsünün tespit edildiği ve Chan'in bu nedenle konuklarla birlikte karantinaya alındığı iddia edildi.
TEDAVİ BULANA PARA VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Jackie Chan, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.
"ÖLÜMLE SAVAŞTIKLARINI GÖRMEK İSTEMİYORUM"
"Bu parayla ilgili değil" diyen Chan, "Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Haber Videosu: Bomba iddia: Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı
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Doğru ise? Geçmiş olsun, Jackie! Gençliğimde az izlemedim, filmlerini. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Korona virüsü İsrail'' e bulaşsa ne güzel olur.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ben günahlarıma tövbe derim cennetlik olduğumda Rabbim bana ne güzeller verir.Yayından Kaldır
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beni görsen tövde dersin2 Yayından Kaldır
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hayattan zevk alan bir vatandaş görmek istiyorsanız. insanlara yapılan zulumlere göz yummıyacaktınız. kimin eli mazlumun yakasına eli değdiyse yada göz yumduysa allah daha cok beter inşallah.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ben buldum yoğurt nane kuzu kulağı ve birazda kimyon ilacıdır.Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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ABİ BOL LİMONLU NANE LİMON SÖKER ATAR YA. ABARTMAYA GEREK YOK1 Yayından Kaldır
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sivasta bulursun1 Yayından Kaldır
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Kuzu kulağı nerden bulabılırız acaba1 1 Yayından Kaldır