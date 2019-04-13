Fahriye Evcen Doğuma Girdi

Dün magazin gündemine düşen 'Fahriye Evcen doğum yaptı' haberi, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hayranlarını heyecanlandırmıştı. Fakat kısa süre sonra Fahriye Evcen'in henüz doğum yapmadığı sadece kontrol için hastaneye gittiği öğrenildi.

DOĞUM İÇİN HASTANEYE GİTTİ

Bilal Özcan adlı magazin yorumcusunun paylaşımına göre ise bugün güzel oyuncunun doğuma girdiği iddia edildi. Normal doğum yapacak olan Fahriye Evcen sancılarının gelmesi üzerine bu sabah eşiyle birlikte Nişantaşı'ndaki Amerikan hastanesine gitti. Çift ilerleyen saatlerde oğullarını kucaklarına alacak.