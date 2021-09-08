Bomba iddia: 2 sene önce evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor
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Bomba iddia: 2 sene önce evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2019 yılında muhteşem bir düğünle evlenen fenomen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Uzun süredir devam eden ilişkilerini 2019 yılında nikah masasına taşıyan ve görkemli bir düğünle dünyaevine gören Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

CUMA GÜNÜ BOŞANIYORLAR

Instagram'da 2. Sayfa'nın haberine göre, daha önce adı ihanet dedikodusuna karışan Çıra ile Selin Ciğerci'nin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Çiftin cuma günü Beykoz Adliyesi'ne giderek boşanacağı da konuşulanlar arasında. Ayrılık haberiyle gündeme bomba gibi düşen çift henüz bir açıklama yapmadı.

Bomba iddia: 2 sene önce evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor

GÖKHAN ÇIRA'NIN ADI YASAK AŞK İDDİASINA KARIŞMIŞTI

Geçtiğimiz sene Gökhan Çıra'nın evliyken eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta ilişkiyi öğrenen Ciğerci'nin Emirbayer'in yüzüne kezzap atarak şiddet uyguladığı da ileri sürülmüştü. Ancak Melisa Emirbayer ile video çeken Selin Ciğerci, tüm iddiaları yalanlamıştı.

Bomba iddia: 2 sene önce evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor
Bomba iddia: 2 sene önce evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Bomba iddia: 2 sene önce evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor - Haberler Magazin
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