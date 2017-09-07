Boluspor, Pedro Franco'yu renklerine bağladı



TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, Beşiktaş'tan defans oyuncusu Pedro Franco'yu kiralık olarak renklere bağladı. 1 yıllığına kiralanan Franco'nun 500 bin Euro'luk ücretinin 350 bin Euro'sunu Beşiktaş, 150 bin Euro'sunu Boluspor karşılayacak.



Boluspor, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Kolombiyalı defans oyuncusu Pedro Franco'yu 1 yıllığına kiraladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, kulüp yöneticileri, taraftar temsilcileri ve Pedro Franco katıldı.



500 bin Euro'ya mal olan transferin 350 bin Euro'luk kısmını Beşiktaş'ın geri kalanını Boluspor'un karşılayacağını ifade eden Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı yaptığı açıklamada şöyle dedi:



"Kulübümüzün dünyadaki itibarı, FIFA ve UEFA'da kulübümüzün mali yönden hiçbir davasının olmaması ve imajımızdan dolayı böyle büyük transferleri de halkımızın, esnafımızın sayesinde yapabiliyoruz. Transferdeki en büyük destekçimiz Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dır. Kendisiyle telefonda görüştüm. Rakamsal konuda aramızda fark vardı. Ben kendisine "Ağabey bu farkı sen ödeyeceksin" dedim. O benim arkadaşım, yakın dostumdur. Bu transferde de Fikret Orman'a teşekkür ederim. Franco'nun Beşiktaş'ta anlaştığı rakam 500 bin Euro. Boluspor kulübünün vereceği para 150 bin Euro'dur. 350 bin Euro'luk kısmı ise Beşiktaş karşılayacak."



Boluspor'a güç katacağını ifade eden Pedro Franso ise şunları söyledi:



"Benim için burada olmak çok özel. Transferin bitmesine çok az bir süre kala böyle bir transferin olmasından çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini takıma katacağıma söz veriyorum. Takım pek iyi başlamadı ama benim de katkılarımla daha iyi olacağımıza inanıyorum."