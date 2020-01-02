Bolu'da evine 500 metre uzaklıktaki parkta uyuyakaldı, donarak hayatını kaybetti
Bolu'da alkol aldıktan sonra parkta uyuya kalan şahıs donarak hayatını kaybetti. Cansız bedeni bulunan 58 yaşındaki vatandaşın evinin 500 metre uzakta olduğu belirtildi.
Bolu'da, alkol aldıktan sonra parkta uyuya kalan Seydullah Şahin (58) donarak öldü. Seydullah Şahin'in evinin donarak öldüğü parka 500 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi.
LİSE ÖĞRENCİSİ FARK ETTİ
Sabah saatlerinde okula giden bir lise öğrencisi, Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Öğrenci, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de yaptıkları incelemede ölen kişinin Seydullah Şahin olduğunu tespit etti. Şahin'in cansız bedeni Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.
İLK İNCELEMEYE GÖRE DONARAK ÖLDÜ
Evli ve 2 çocuk babası olan Seydullah Şahin'in bir süredir alkol bağımlısı olduğu ve dün gece de alkol aldıktan sonra parkta uyuyakaldığı öğrenildi. Kentte sıfırın altında 9 dereceye kadar düşen havada, sokakta uyuyakalan Şahin'in ilk incelemelere göre donarak öldüğü belirlendi. Şahin'in ailesiyle birlikte yaşadığı evinin de cansız bedenin bulunduğu parka yaklaşık 500 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi. Vücudunda darp ve benzeri yaralanma bulunmayan Şahin'in kesin ölüm sebebi otopsinin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Videosu: Bolu'da evine 500 metre uzaklıktaki parkta uyuyakaldı, donarak hayatını kaybetti
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Bolu da çok soğuktur şimdi. Özledim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gunun en guzel haberi. Bir pislik gitmis bu hayattanCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah Rahmet eylesin.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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içmesin de ne yapsın değer mi cennete gitmek uğruna bu cehenneme katlanmaya ?Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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bu cehennem değidiğin dünya 80-90 sene. peki ya ahiret?ebedi yaşam.Yayından Kaldır