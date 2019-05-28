Köylüler, ev, ahır ve samanlığın yanışını üzüntüyle izledi
Bolu'da Kuzörendağlı köyü sakinleri Yağlı ailesine ait ahır ve samanlıkta çıkan yangını üzüntüyle izledi. Yangında 2 katlı evin bir bölümü yanarken ahır ve odunluğun tamamı kül oldu.
Bolu'da, Kuzörendağlı köyünde meydana gelen yangında Yağlı ailesine ait ahır ve samanlık tamamen yanarken, 2 katlı evde de kısmen hasar oluştu. Yağlı ailesi yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.
20 HAYVAN KÖYLÜLERİN YARDIMIYLA KURTARILDI
Yangın, saat 18.00 sıralarında Kuzörendağlı köyünde Mahmut Yağlı'ya ait odunlukta başladı. Alevler kısa sürede önce odunluğun bitişiğinde bulunan ahıra, daha sonra da Mahmut Yağlı, oğulları Fatih ve Ramazan ile ailelerinin yaşadığı 2 katlı eve sıçradı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ahırda bulunan küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 20 hayvan köylülerin de yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Köye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
AHIR VE ODUNLUK KÜL OLDU
Köyde oturan kadınlar ve Yağlı ailesi yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi. Köyün erkekleri ise söndürme çalışmalarına yardım etti. Yaklaşık bir buçuk saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında 2 katlı evin bir bölümü yanarken, ahır ve odunluğun tamamı yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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saray bu magdurlara sahip çıksın aç ve açıkta bırakmasın.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Bayram öncesi ramazan gününde gariban aileye acımamak elde değil.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Geçmiş olsunCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Devletimizin acil olarak sigorta mevzuatlarini, halkimizin lehine olacak sekilde hayatimiza mecburen adapte etmesini bekliyoruz.Gecmis olsun.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır