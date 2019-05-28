Köylüler, ev, ahır ve samanlığın yanışını üzüntüyle izledi

Bolu'da, Kuzörendağlı köyünde meydana gelen yangında Yağlı ailesine ait ahır ve samanlık tamamen yanarken, 2 katlı evde de kısmen hasar oluştu. Yağlı ailesi yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.

20 HAYVAN KÖYLÜLERİN YARDIMIYLA KURTARILDI

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kuzörendağlı köyünde Mahmut Yağlı'ya ait odunlukta başladı. Alevler kısa sürede önce odunluğun bitişiğinde bulunan ahıra, daha sonra da Mahmut Yağlı, oğulları Fatih ve Ramazan ile ailelerinin yaşadığı 2 katlı eve sıçradı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ahırda bulunan küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 20 hayvan köylülerin de yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Köye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

AHIR VE ODUNLUK KÜL OLDU

Köyde oturan kadınlar ve Yağlı ailesi yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi. Köyün erkekleri ise söndürme çalışmalarına yardım etti. Yaklaşık bir buçuk saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında 2 katlı evin bir bölümü yanarken, ahır ve odunluğun tamamı yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA