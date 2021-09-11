Bolu'daki 3 bin 200 yıllık Solaklar Kayaevleri tatbikata ev sahipliği yaptı - Haberler
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Bolu'daki 3 bin 200 yıllık Solaklar Kayaevleri tatbikata ev sahipliği yaptı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'daki 3 bin 200 yıllık Solaklar Kayaevleri tatbikata ev sahipliği yaptı

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan "Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı", Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan 3 bin 200 yıllık Solaklar Kayaevleri'nde yapıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan "Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı", Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan 3 bin 200 yıllık Solaklar Kayaevleri'nde yapıldı.

Tatbikat kapsamında, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bolu AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin desteğiyle alanında uzman akademisyenler ve antrenörler tarafından Türkiye'nin farklı illerinden gelen 65 dağcıya dağ arama kurtarma konusunda seminer verildi.

Seminerin ardından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği dağcılık yapan 2 doğaseverin kaybolması üzerine çalışma başlatıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Bolu Temsilcisi Hakan Esen ve İzmir Dağ Arama Kurtarma ekiplerinin koordinesinde gerçekleşen tatbikatta, 3 bin 200 yıllık Solaklar Kayaevleri bölgesinde komuta merkezi kuran ekipler, 13 kilometre uzunlukta ve yer yer 150 metre derinliğe sahip Guz Deresi Kanyonu'nda arama kurtarma çalışması yürüttü.

Bolu JAK ve AFAD ekiplerinin de destek verdiği tatbikatta, iki doğasever yaklaşık 9 saatlik çalışma sonrasında bulunarak Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübünün arazi aracıyla komuta merkezine getirildi.

Yaralı halde bulunan iki doğasever, buradaki müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

"Dağcılarımızın, sporcularımızın arama kurtarma becerilerini geliştirmesini sağlıyoruz"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, tatbikatı yakından takip etti.

Başar, AA muhabirine, federasyon olarak her yıl yaptıkları rutin arama kurtarma tatbikatlarından birini burada gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatta, Türkiye'nin dört bir yanından gelen dağcıların İzmir'den gelen arama kurtarma ekibinin öncülüğünde çalışma yaptığını kaydeden Başar, "Tatbikatımızda kurumlar arası koordinasyon bizim için önemli. Bunu sağlıyoruz ve dağcılarımızın, sporcularımızın arama kurtarma becerilerini geliştirmesini sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Başar, son yıllarda yaşanan doğal afetlerde, arama kurtarma faaliyetlerinin öneminin daha çok anlaşıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Dağcılık Federasyonu, arama kurtarma personelinin yetiştirilmesi konusunda çok uzun yıllardan beri emek sarf eden, bu konuda uzman bir kuruluş. Özellikle dağ arama kurtarma konusunda personelin yetişmesi için diğer kurumlarla ortak çalışarak da eğitimler veriyoruz.

Bu işe gönüllü olmak gerekiyor. Dağcı olan arama kurtarma ekipleri, doğal olarak diğer arama kurtarma organizasyonlarında çok rahatlıkla yer bulabiliyor. İhtiyaç oluyor çünkü arama kurtarma mantığını ve tekniğini biliyorlar."

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu'daki 3 bin 200 yıllık Solaklar Kayaevleri tatbikata ev sahipliği yaptı - Haberler
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