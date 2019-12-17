Bolu'da lise pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesi
Bolu'da İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle acil servislere kaldırıldı. Akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle pansiyon yetkililerine başvuran 7 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlendiklerinden şüpheleniliyor.
Bolu'da, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü. Akşam saatlerinde rahatsızlanan öğrenciler durumu yetkililere bildirdi.
MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE RAHATSIZLANDILAR
Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Seymen Sokak üzerine bulunan İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 7 öğrenci, akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı. Öğrencilerin durumu pansiyon yetkililerine haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖĞRENCİLER ACİL SERVİSLERE KALDIRILDI
Öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi acil servislerine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.