Bolu'da lise pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesi
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Bolu'da lise pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesi

Bolu'da İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle acil servislere kaldırıldı. Akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle pansiyon yetkililerine başvuran 7 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlendiklerinden şüpheleniliyor.

17.12.2019 21:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:04
Bolu'da lise pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesi

'da, Mesleki ve Teknik pansiyonunda kalan 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü. Akşam saatlerinde rahatsızlanan öğrenciler durumu yetkililere bildirdi.

MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE RAHATSIZLANDILAR

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Seymen Sokak üzerine bulunan İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 7 öğrenci, akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı. Öğrencilerin durumu pansiyon yetkililerine vermesi üzerine, olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖĞRENCİLER ACİL SERVİSLERE KALDIRILDI

Öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi acil servislerine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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