Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

07.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:30

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Samat köyünde Hüseyin Kurt (71) idaresindeki 14 AL 557 plakalı traktör, Dere Mahallesi türbe yolunda devrildi.

Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 16:30:50. #1.16#
title