Bolu'da çıkan yangında ev, ahır, samanlık ve odunluk hasar gördü

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında ev, ahır, samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Yelkenler köyünde Mustafa Özalp'e ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangın, samanlık ve ahır ile bitişikte Mehmet Ali Çelik'e ait eve sıçradı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına Yeniçağa ve Gerede Belediye İtfaiyesi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında ev, ahır, samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz