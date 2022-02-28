Bolsonaro, Putin'e yaptırım uygulanmasını desteklemediğini söyledi

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulanmasını desteklemediğini ve Brezilya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna saldırısını kınamasını ve Ukrayna'dan çekilmesine onay oyu vermesini dengeli olarak niteledi.

Bolsonaro, Sau Paulo'da düzenlediği basın toplantısında, "Brezilya'nın Putin'e karşı hiçbir yaptırım ve kınamayı savunmadığını" söyledi.

Büyük bir krizi çözmek için taraf olmamanın gerektiğine işaret eden Bolsonaro, "Bizim pozisyonumuz çok temkinli olmalı. Dünyanın hiçbir yerinde kimse savaştan yana değil. Tüm insanlık ve ülkemiz için çok ciddi problemlere yol açarız." ifadelerini kullandı.

Bolsonaro, BMGK'da Rusya'nın Ukrayna saldırısının kınandığı ve Rus güçlerinin Ukrayna'dan çekilmesinin oylandığı oturumda Brezilya'nın onay oyu kullanmasını da "dengeli" olarak niteledi.

Rusya'ya yaptığı resmi ziyarette ticari ve tarım alanında ciddi ilerleme kaydettiğini hatırlatan Bolsonaro, "Putin'le iki saatten fazla görüştüm. Ticaretimizi yapıyoruz, en önemlisi suni gübre alımı meselesiydi. Elbette Ukrayna konusunu da konuştuk ama bu konu hakkında ayrıntı vermeyeceğim." diye konuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenzkiy'i "komedyen" olarak niteledi ve Ukrayna halkını eleştirdi.

Bolsonaro, "Sanırım halk bir ulusun geleceğini çizmesi için ona güvendi. Bir milletin kaderi komedyene bırakıldı. Ukrayna halkına göre bu meseleyi çözmek için dengeli olması gerekiyor." dedi.

Bolsonaro, Rusya'yı eleştiren yardımcısının sözlerini reddetmişti

Aşırı sağcı Bolsonaro, geçen hafta yardımcısının Rusya'yı eleştiren sözlerini reddetmiş ve bu konu hakkında görüş bildirmesine tepki göstermişti.

Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao, yerel basına verdiği demeçte, Ukrayna krizi hakkında şahsi görüşlerini paylaşmış ve Brezilya'nın Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyduğunu söylemişti.

Mourao, "Batı dünyası, yatıştırma politikasıyla 1938'de Hitler ile nasılsa şimdi de öyle ve Putin yatıştırma politikasına saygı göstermedi, gerçek bu. Bence, sadece ekonomik yaptırımlar işe yaramaz." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'ya karşı güç kullanılması gerektiğini belirten Mourao, "Güç kullanılması ve Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Bu benim fikrim. Eğer batı dünyası basit bir şekilde Ukrayna'nın düşmesine izin verirse, sıradaki Bulgaristan olur, sonra da sırayla Baltık ülkeleri. Tıpkı Hitler Almanyası'nın 1930'larda yaptığı gibi." şeklinde konuşmuştu.

Mourao, Brezilya'nın Ukrayna krizindeki pozisyonuna ilişkin, "Brezilya tarafsız değil, Brezilya, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyduğunu açıkça ortaya koydu. Dolayısıyla Brezilya Ukrayna topraklarının işgalini kabul etmez." diye konuşmuştu.