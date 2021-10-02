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Bollaşan lüferin fiyatı 35 TL'ye düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bollaşan lüferin fiyatı 35 TL'ye düştü

Lüferin fiyatı sezon başında tane olarak 100 TL'yi bulurken, şimdi 35 TL oldu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Lüferin fiyatı sezon başında tane olarak 100 TL'yi bulurken, şimdi 35 TL oldu.

Lüfer son bir haftadır balık tezgahlarında görülmeye başladı. Lezzeti ve faydalarıyla bilinen balığın fiyatı ise her geçen gün değişiyor. Sezon başında tane fiyatı 100 TL'yi bulan balığın şu anki fiyatı ise balık bolluğundan dolayı 35 TL'ye kadar geriledi. Vatandaşların lüfere olan ilgisi ise tezgaha ilk girdiğinden beri yüksek.

"Bolluğa göre tane fiyatı 10 TL'ye kadar düşebilir"

Eskişehir'de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, lüferin fiyatının bir hafta içerisinde yarı fiyatından daha da fazla düştüğünü belirtti. Lüferi tane olarak 35 TL'den sattıklarını aktaran balıkçı Şahin, "Lüfer bu hafta geldi. Sezon başı tanesini 80-100 TL'ye satıyorduk. Şimdi tanesi 35 TL'ye kadar düştü. Balık bolluğuna göre fiyatlar da değişiyor. Balık ne kadar bol olursa fiyatı da düşüyor. Birkaç sene önce yaşadığımız bolluk döneminde tanesini 10 TL'den sattığımız da oldu. Bu sezon da eğer bu gidişat devam ederse, lüferin tanesi 10-15 TL'ye kadar düşer. Bir tanesi aşağı yukarı yarım kilo civarında geliyor" dedi.

"İnsanlar lüferi çok seviyor"

Lüfere olan talebin oldukça yüksek olduğunu kaydeden balıkçı Muharrem Şahin, "Vatandaşlar lüferi çok seviyor. Bu balığı bir restoranda yeseniz porsiyonuna en az 100 TL verirsiniz. Sezon başında daha küçük balıklar vardı ve daha pahalıydı, ama ona rağmen satışında sorun yaşamadık çünkü doyuran, lezzetli bir balık. İnsanlar çok seviyor ve yemeyi tercih ediyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Bollaşan lüferin fiyatı 35 TL'ye düştü

Bollaşan lüferin fiyatı 35 TL'ye düştü

Bollaşan lüferin fiyatı 35 TL'ye düştü

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