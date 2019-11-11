ABD'li eski senatör, Bolivya'daki darbe için CIA'ye teşekkür etti

11.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:58

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ABD destekli Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifasını istemesi üzerine, baskılara daha fazla dayanamadı ve ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu. Bolivya'da 20 Ekim'den beri devam eden gösterilere daha fazla direnemeyen Morales'in istifası sonrası darbe girişimindeki ABD parmağı da deşifre oldu.

"TEŞEKKÜRLER CIA!"

ABD'li eski Senatör Mike Gravel, Morales'in istifası sonrası Twitter hesabından paylaşım yaptı. Gravel paylaşımında, "Bolivya'da gücü ele geçirdiğin için teşekkürler CIA!" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra başlayan protesto gösterilerine polisler de dahil olmuştu. Bunun üzerine 4'üncü kez Devlet Başkanı seçilen Evo Morales, darbe girişimi olduğunu açıklayarak halkı darbe girişimi karşısında demokrasiyi barışçıl bir şekilde müdafaaya çağırmıştı.

Evo Morales ise polislerin göstericilere katılmasından sonra darbe çağrılarının yapılması üzerine, halkı darbe girişimi karşısında demokrasiyi barışçıl bir şekilde müdafaaya çağırmıştı. 11 Kasım'da Bolivya'da yapılacak ve yüz binlerce insanın katılmasının beklendiği dev yürüyüş öncesinde Morales, görevi bırakmasını isteyenlere, "istifa etmeyeceğim" diyerek rest çekmişti.

Polis protestolarının artması üzerine Savunma Bakanı Javier Zavaleta ise, "Devlet Başkanı Evo Morales ve hükümetimiz, silahlı kuvvetlere hiçbir koşulda sokaklarda herhangi bir askeri operasyon yapılmayacağına dair kesin bir emir verdi" açıklamasını yapmıştı.

İSTİFA ETTİ

ABD destekli Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istemişti. Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurmuştu.