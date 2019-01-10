Bölge İdare Mahkemesi Personeline Öfke Kontrolü Eğitimi

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nde görev yapan Yazı İşleri Müdürü, Zabıt Katibi, Mübaşir ve diğer personele psikolog ve pedagoglar tarafından "öfke kontrolü" eğitimi verildi.

Çok sayıda personelin katıldığı eğitim programında stres, stresin belirtileri, stres tepkileri, stresin kaynağı, stresin manevi, fiziksel, zihinsel, duygusal boyutu, kişilik özelliklerinin stres üzerindeki etkisi, stresle başa çıkmayı kolaylaştıran faktörler, öfke nedir? neden öfkeleniriz? öfkeyle başa çıkma yolları, bedensel ve zihinsel rahatlama metodları ve nefes egzersizleri üzerine katılımcılara bilgiler verildi ve çeşitli testler yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA