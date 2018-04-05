Bol ve Kaliteli Su İçin 3. Sondaj Vuruldu

Sivas'ın Altınyayla İlçesi'nde daha bol ve kaliteli suya ulaşmak için 3. Sondaj vuruldu.

Altınyayla Belediyesi ilçeyi daha bol ve kaliteli suya kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Bağlama ve İbecik mevkiinde sondaj çalışmaları yapılmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu parkına yakın bir noktada ise 3. Sondaj kuyucu açılarak sondaj vuruldu. Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer ve Belediye meclis üyeleri sondaj çalışmasını yerinde takip etti. Mermer yaptığı açıklamada "ilçemiz daha kaliteli,bol bir suya kavuşacak. Yeter ki azim, gayret ve istek olsun. Başaramayacağımız hiç bir zorluk yok" dedi. - SİVAS