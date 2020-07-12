Boğulmak üzere olan çocuğu vatandaşlar kurtardı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için girdiği akarsuda boğulmak üzere olan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için girdiği akarsuda boğulmak üzere olan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Eski Kahta Kalesi civarında bulunan Memluk Köprüsü yakınlarında ailesiyle pikniğe gelen İbrahim Deniz (10), serinlemek için akarsuya girdi. Bir süre sonra suda çırpındığı görülen çocuk, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz'in hayati tehlikesi sürüyor. Kaynak: AA