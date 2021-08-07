Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı

ZONGULDAK'ta, girdiği denizde dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Ömer Aydın, sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

ZONGULDAK'ta, girdiği denizde dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Ömer Aydın, sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kapuz Mahallesi Uzunkum plajında meydana geldi. Ömer Aydın, serinlemek için girdiği denizde dalgalar nedeniyle kıyıya ulaşamadı. Bir süre suda çırpınan Aydın, kıyıda bulunanlardan "İmdat boğuluyorum" diye bağırarak yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyanlar suya atlayarak Aydın'a ulaşmaya çalıştı. Aydın, vatandaşlar tarafından sudan çıkartıldı. Sağlık ekipleri Aydın'ı sahilde sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Aydın yakınlarına sarılarak kurtulmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk