Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı
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Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, girdiği denizde dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Ömer Aydın, sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

ZONGULDAK'ta, girdiği denizde dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Ömer Aydın, sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kapuz Mahallesi Uzunkum plajında meydana geldi. Ömer Aydın, serinlemek için girdiği denizde dalgalar nedeniyle kıyıya ulaşamadı. Bir süre suda çırpınan Aydın, kıyıda bulunanlardan "İmdat boğuluyorum" diye bağırarak yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyanlar suya atlayarak Aydın'a ulaşmaya çalıştı. Aydın, vatandaşlar tarafından sudan çıkartıldı. Sağlık ekipleri Aydın'ı sahilde sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Aydın yakınlarına sarılarak kurtulmanın sevincini yaşadı. 


Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı
Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk

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