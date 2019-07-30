Boğazına balon parçası takılan minik Yağız kurtarılamadı

Boğazına balon parçası takılan minik Yağız kurtarılamadı

Boğazına patlayan balonun parçası takılan 4 yaşındaki minik Yağız hayatını kaybetti.

Artvin'in Murgul ilçesinde boğazına balon takılan 4 yaşındaki minik Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Artvin'in Murgul ilçesinde dün meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yağız Şeyhoğlu'nun şişirilmiş balonla oyun oynarken balonun patlaması sonucu soluk borusuna parça kaçtı. Ailesi tarafından fark edilen minik Yağız, Murgul Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KALBİ DURDU

Boğazına takılan parçanın çıkartılarak kalbi yeniden çalıştırılan minik Yağız, Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradan da ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edilen Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (2)

  • VATANDAŞ:
    Dikkat. En az 6-7 yaşına kadar çocuklarınızın yanından ayrılmayın. Bir iki saniyelik bir olay hayatınız boyunca unutamayacağınız pişmanlığa yol açıyor. Allah rahmet eylesin.
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