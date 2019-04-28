Boğaziçi Üniversitesi'nde 5 Yıl Önce Yapılan Konuşma, Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Boğaziçi Üniversitesi'nde Boğaziçi İslam Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen bir organizasyonda Hamza Andreas Tzortzis'in yaptığı konuşma Twitter'da gündem oldu.

Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis, 5 yıl önce Boğaziçi İslam Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen bir organizasyonda laiklik ve İslam üzerine bir konuşma yaptı. Tzortzis, şu ifadeleri kullandı:

"İSLAM'I BU ÜLKEDEN KALDIRMAK İSTEDİLER"

"Laik Türklerin nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Hatırlayın ki büyük bir mücadele verdiler. Onların isimlerini söylemeyeceğim. İslamı bu ülkeden kaldırmak istediler. Bu kadar basit. Eğer kendi tarihinizi okursanız, bu şahsın ve diğerlerinin memleketinizden İslam'ı kaldırmak istediklerinizi anlarsınız. Beni de onun bu memlekette ne kadar çok resmi olduğu ilgilendirmez. Bu saçma. Hakikat, hakikattir. Sonuçta dininizi ortadan kaldırmak için bir uğraş verdiler."

"BİRİSİ LAİK OLMANIZI SÖYLÜYORSA, ALLAH'IN MI ŞEYTANIN MI DOSTUDUR?"

"Örtünmeyi kaldırdılar, ezanı kaldırdılar, Arapçayı kaldırdılar, İslamı eğitimi kaldırdılar. Bu Allah'ın dostu mudur yoksa şeytanın dostu mudur? Siz düşünün. Ben bunun cevabını vermeyeceğim. Birisi size ezanı yasaklıyorsa, insanlara laik olmalarını söylüyorsa, Allah'ın kelamını saymayıp şeriatı kaldırıyorsa, örtünmeyi kaldırıyorsa, Arapçayı kaldırıyorsa, Kuran ve imamları atıyorsa... Bu Allah'ın mı şeytanın mı dostudur? Kimdir bu?"

TWİTTER'DA TEPKİ ÇEKTİ

Hamza Andreas Tzortzis'in yaptığı konuşma ve oradaki katılımcıların konuşmayı alkışlaması tepki çekti.

İşte bazı tepkiler;