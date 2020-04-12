Boğazda faciadan dönüldü...Makine arızası yapan ham petrol gemisi denizde sürüklendi Boğazda faciadan dönüldü.

Boğazda faciadan dönüldü...Makine arızası yapan ham petrol gemisi denizde sürüklendi

Boğazda tehlike ucuz atlatıldı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan ham petrol tankeri M/T Militos isimli tankere ihbardan hemen sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahele edilerek boğazda büyük bir kaza önlendi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş önlerinde 274 metre uzunluğundaki Yunanistan Bayraklı M/T Militos isimli tanker, güney -kuzey yönlü olarak boğaza girmesinin ardından makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Makine dairesi arızalanan tankerden yapılan ihbar sonrasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri 10 dakikadan daha kısa sürede müdahalede bulundu. Boğazın çeşitli yerlerinde 24 saat bekleyen kurtarma, 2, 5 ve 11 römorkörler ile Mehmetçik isimli kurtarma gemileri, söz konusu tankerde makine arızası yaşanmasının ardından müdahale ederek tankeri kuzey-güney yönüne çevirdi. Tankerin baş ve kıç tarafından halatla bağlanan römorkörler, çekme güçleriyle sürüklenmeyi önledi.

Kaynak: İHA