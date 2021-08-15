Boğaz konserleri geri döndü, Kuruçeşme'de görkemli açılış
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Boğaz konserleri geri döndü, Kuruçeşme'de görkemli açılış

Boğaz konserleri geri döndü, Kuruçeşme'de görkemli açılış
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Açıkhava Konserleri önceki akşam Nil Karaibrahimgil konseriyle başladı.

 Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Açıkhava Konserleri önceki akşam Nil Karaibrahimgil konseriyle başladı. Renkli organizasyonla açılış yapan Kuruçeşme Açıkhava ile İstanbullular özledikleri boğaz konserlerine Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri ile kavuştu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ' İÇİN 'UYAN ANNE'!

Sahneye yeni yazdığı 'Uyan Anne' şarkısıyla çıkan Nil Karaibrahimgil iklim değişikliğine dikkat çekti.  Karaibrahimgil, şarkı bitiminde "Bir çocuğun ağzından yazdığım birkaç şarkı oldu geçmişte ama yazarken ağladığım bir tek 'Uyan Anne' şarkısı olmuştur herhalde." diyerek son zamanlarda yaşanılan doğal afetlerin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Şarkıya Kuruçeşme'de dinleyicileriyle birlikte klip çeken sanatçı, en sevilen şarkılarını da sevenleriyle birlikte seslendirdi. 

ANLAMLI BAĞIŞ

Müziğin en büyük şifa olduğunu ve şarkı söylemenin herkese iyi geldiğini söyleyen Nil Karaibrahimgil, bilet gelirlerinin bir bölümünü AHBAP derneğine bağışladığını açıkladı. TEMA, AFAD, HAYTAP, Kızılay ve AHBAP derneklerine bağış yapılan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde ilk bağış AHBAP'a gönderildi.

 


Boğaz konserleri geri döndü, Kuruçeşme'de görkemli açılış
Boğaz konserleri geri döndü, Kuruçeşme'de görkemli açılış
Boğaz konserleri geri döndü, Kuruçeşme'de görkemli açılış
Boğaz konserleri geri döndü, Kuruçeşme'de görkemli açılış
Boğaz konserleri geri döndü, Kuruçeşme'de görkemli açılış
Boğaz konserleri geri döndü, Kuruçeşme'de görkemli açılış
Boğaz konserleri geri döndü, Kuruçeşme'de görkemli açılış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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