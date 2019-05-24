Sağanak Yağmurla Birlikte İstanbul Boğazı'na Çamur Aktı!
Sağanak yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Anadolu Hisarı açıkları akan çamurla kahverengi oldu. O anlar havadan görüntülendi.
Özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla birlikte etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Anadolu Hisarı açıkları akan çamurla kahverengi oldu.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından sağanak yağış gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.
ÇAMURLA KAHVERENGİ OLDU
Özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Anadolu Hisarı açıkları akan çamurla kahverengi oldu.
Kaynak: DHA
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