Bodrum'u ayağa kalktı! Evlere sinsice girip uyuyanları izliyor

Bodrum'un Umurça Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi, yaklaşık bir aydan beri çok sayıda evin kapı ve penceresini zorladı, kimi evlere girdi ve evlerde yatan vatandaşları izledikten sonra geldiği gibi çıkan şahıs sabaha karşı yakalandı. Daha önceden uyuşturucu, hırsızlık ve huzur bozma suçlarından sabıkası olan şüpheli ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

Yaşanan durumdan dolayı mahalle sakinleri tedirgin olurken, bazı mahalle sakinleri de gruplar halinde mahallede nöbet tutmaya başlamıştı. Polis ekipleri ve bekçiler de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MAHALLEDEKİ GENÇLER POLİSE HABER VERDİ

Mahalledeki gençler, sabaha karşı eşgale uyan bir şahsı görmeleri üzerine polis ekiplerine haber verdi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, isminin A.O.M. olduğu belirlenen 22 yaşındaki şüpheliyi Kumbahçe'de yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınıp Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.O.M., buradaki ifadesinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahsa "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

SUÇ KAYDI KABARIK

Bodrum'da bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen A.O.M.'nin daha önceden uyuşturucu, hırsızlık ve huzur bozma suçlarından kaydı olduğu belirtildi.