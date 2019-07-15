Bodrum'dan yola çıkan ve İtalya'da el konan göçmen teknesi 'yüzen kütüphaneye' dönüştürüldü

Bodrum-Otranto yolculuğu sonrası ele geçirilen "Kalimche" isimli tekneye yasa dışı insan ticaretinde kullanıldığı gerekçesiyle el konulmuştu. İtalya Adalet Bakanlığı, teknenin rehabilitasyona ihtiyaç duyan çocuk ve gençleri hedefleyen projelerde kullanılmasına karar verdi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Bari kentindeki Marcobaleno Derneği'nin belediye ve diğer derneklerle iş birliği içinde yürüttüğü proje sonunda bir yıllık çalışmanın ardından Kalimche teknesi "kitap ve okuma merkezine" dönüştürüldü.

HÜKÜMLÜ ÇOCUKLAR KATILDI

Teknenin kütüphaneye dönüştürülmesi çalışmalarına ıslahevinde ve bakım merkezlerinde bulunan çocuk ve gençler de katıldı.

"Yüzen kütüphanenin" açılışı geçen hafta Bari Limanı'nda yapıldı.

Marcobaleno Derneği Başkanı Francesco Partipilo, teknenin "bir suç aletinden, çocukları suçtan kurtarma ve aktif vatandaşlara dönüştürme vasıtasına dönüştüğünü" vurguladı.

Projeye dahil edilen ıslahevinden de sorumlu Bari Çocuk Adalet Merkezi yöneticisi Giuseppe Centomani de "Kalimche, rehabilitasyon ve yasallığın sembolü olacak" dedi.

Bari Belediyesi yetkilisi Francesca Bottalico da Ansa ajansına yaptığı açıklamada belediyenin bu gibi projelere yatırım yaparak "korku, nefret, ayrımcılık gibi olgularla mücadele amacıyla insanlar arasında bağlar kurmayı" amaçladığını söyledi.