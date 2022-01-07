Bodrum'da 'sosyal medya' tartışması cinayetinde 5 tutuklama

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra sokakta buluşan ve Günay Durmaz'ın yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı olayda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Ocak saat 02.00 sıralarında Akyarlar Mahallesi, Fener Burnu mevkisinde meydana geldi. Sosyal medyada tartışıp, karşılıklı hakaret ve küfürler eden iki grup, dışarıda buluştu. Günay Durmaz, Veysel Kaplan (18) ile Feryat Bodur, Cafer Yazıcı, Yusuf Kaya, Muhammet Bodur ve Erdem Ergüven arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak şüpheliler adliyeye giriş yaptı. Feryat Bodur, kardeşi Muhammet Bodur, Cafer Yazıcı, Erdem Ergüven ve Yusuf Kaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.