Bodrum'da "Mozaik çağdaş sanatlar sergisi" açıldı

Bodrum ilçesinde, dört sanatçının katılımıyla "Mozaik çağdaş sanatlar sergisi" açıldı.

Küratörlüğünü Yurdagül Arslan'ın yaptığı, D-Marin Turgutreis Yacht Club Art Galery 2019 yılı sanat takviminin beşinci sergisi "Mosaicontemporary II", sanatseverlerle yeniden buluştu.

Sergide, günümüzde sıklıkla karşılaşılan bilindik üretimlerin aksine, cam, kredi kartı, mermer, taş, seramik ve polimer kilin kullanıldığı Ayşen Bala, Aslı Güngör Boncaoğlu, Selda Özhan Alp ve Osman Tüfekçi imzalı eserler beğeni topladı.

Dört sanatçının birbirinden değişik eserleri, 8 Ağustos'a kadar gezilebilir.

Kaynak: AA