Bodrum'da cadde kenarlarındaki turunçlar belediye ekiplerince toplanıyor - Haberler

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Bodrum'da cadde kenarlarındaki turunçlar belediye ekiplerince toplanıyor

AA, Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da cadde kenarlarındaki turunçlar belediye ekiplerince toplanıyor

Bodrum ilçesinde cadde kenarlarındaki turunçlar belediye ekiplerince toplanıyor.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde cadde kenarlarındaki turunçlar belediye ekiplerince toplanıyor.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün ortaklaşa başlattığı çalışma kapsamında, yarımadada caddelerde ve sokak aralarında bulunan turunçlar toplanarak katma değerli ürün haline dönüştürülüyor.

Çarşı, Konacık ve Turgutreis mahallelerinden başlatılan toplama çalışmalarında yaklaşık 500 ağaçtan elde edilen turunçlar, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) bünyesinde gerçekleştirilecek üretimle reçel ve marmelat yapımında kullanılacak.

Çalışmayla ürünlerin dalında çürümemesi amaçlanıyor.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Çağla Turhan, çalışmaları yerinde takip ederek, ürünlerle reçel yapılacağını ifade etti.

AA / Ali Ballı - Güncel

Bodrum, Güncel, Haberler

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