BODRUM'DA BAYRAM TRAFİK YOĞUNLUĞU
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BODRUM'DA BAYRAM TRAFİK YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın gözde turizm ilçesi Bodrum, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı.

MUĞLA'nın gözde turizm ilçesi Bodrum, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, trafik yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler, kente akın etti. 400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede, yoğunluk yaşanıyor. Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, ana yol ve mahallelere bağlayan kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Torba ile Ortakent kavşağı arasında uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri ulaşımın sorunsuz sağlanması için çalışma yapılıyor. Ayrıca yapılan denetimlerde araçlar ve araçlarda bulunanlar kontrol da ediliyor.

BODRUM'DA BAYRAM TRAFİK YOĞUNLUĞU
BODRUM'DA BAYRAM TRAFİK YOĞUNLUĞU
BODRUM'DA BAYRAM TRAFİK YOĞUNLUĞU
BODRUM'DA BAYRAM TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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