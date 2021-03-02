Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakıma alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakıma alındı

02.03.2021 20:24 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:28
Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakıma alındı

KORONAVİRÜSE yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Mehmet ile eşi Zeynep Kocadon, oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alındı.

KORONAVİRÜSE yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Mehmet ile eşi Zeynep Kocadon, oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alındı.

Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile çocukları Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon'un geçen hafta yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evlerinde karantinaya alınan Kocadon ailesinin yapılan kontrollerinde Mehmet Kocadon ve eşinin oksijen değerlerinde düşme olduğu belirlendi. Tedavilerinin hastanede devam etmesi uygun bulunan çift, ilçedeki özel bir hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.


Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakıma alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Berat Albayrak Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mustafa Er Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakıma alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 20:29:42. #1.16#
title