Bodrum-Anamur arasında denizde fırtına bekleniyor - Haberler
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Bodrum-Anamur arasında denizde fırtına bekleniyor

Bodrum-Anamur arasında denizde fırtına bekleniyor
AA / Levent Kişi - Haberler | Güncel

Bodrum-Anamur arasında, yarın için denizde fırtına olabileceği uyarısı yapıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum-Anamur arasında, yarın için denizde fırtına olabileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum-Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (62-74 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Kaş-Anamur arasında ise fırtına kuvvetinin yer yer 9'u bulması bekleniyor. Bölgede fırtınanın cuma akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Levent Kişi - Son Dakika Haberleri

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