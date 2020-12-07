Bob Dylan'ın 60 yıllık tüm şarkı kataloğu Universal Müzik'e satıldı
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Bob Dylan'ın 60 yıllık tüm şarkı kataloğu Universal Müzik'e satıldı

07.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:30
Bob Dylan'ın 60 yıllık tüm şarkı kataloğu Universal Müzik'e satıldı

NEW Nobel Ödüllü ABD'li şarkıcı Bob Dylan'ın yaklaşık 60 yılı kapsayan tüm şarkılarının Universal Müzik Grubu'na satıldığı bildirildi.

NEW Nobel Ödüllü ABD'li şarkıcı Bob Dylan'ın yaklaşık 60 yılı kapsayan tüm şarkılarının Universal Müzik Grubu'na satıldığı bildirildi.

Universal Müzik Grubundan yapılan açıklamada, 79 yaşındaki ünlü şarkıcı ile yapılan görüşmeler sonucu ilk yazdığı şarkı sözlerinden en son çıkardığı albüme kadar 600'den fazla parçayı kapsayan bütün şarkı kataloğunun satın alındığı kaydedildi.

Firmanın üst yöneticisi Lucian Grainge, Dylan'ın şarkılarının asla eskimediğini belirterek, "Bob Dylan'ın şarkı yazma sanatının en büyük uygulayıcılarından biri olduğu bir sır değil." ifadelerini paylaştı.

Satış rakamı açıklanmazken, kataloğun 300 milyon dolardan fazla tutacağı tahmin ediliyor.

1960'larda New York'ta müziğe başlayan Dylan'ın şimdiye kadar 125 milyondan fazla albüm sattığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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