BM, İdlib için ateşkes çağrısı yaptı

17.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:28

Birleşmiş Milletler (BM), 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı İdlib için ateşkes çağrısı yaptı.

"SON 3 GÜNDE 143 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ"

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın brifinginde, İdlib, Halep, Sarmin ve Atarib'de devam eden çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişinin yerinden edildiğine dikkati çekmişti.

Evlerini terketmek zorunda kalanların yüzde 80'den fazlasını kadınların ve çocukların oluşturduğunu belirten Dujarric, ''Aralık ayının başından beri 830 binden fazla kişi, son 3 günde ise 143 bin kişi çatışmalar nedeniyle yerinden edildi" ifadelerini kullanmıştı. Dujarric, İdlib ve Halep'te salı gününden beri 72 hastane ve sağlık merkezinin faaliyetlerini askıya aldığını da belirtmişti.