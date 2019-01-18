- BM Genel Kurulu Başkanı Espinosa, Pakistan'a geldi

İSLAMABAD - Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa, Pakistan hükümetinin daveti üzerine başkent İslamabat'a geldi.

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa, 5 günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabat'a geldi. Espinosa, İslamabat'ta Dışişleri Bakanı Şah Mehmood Qureshi'yi ziyaret etti. Espinosa ve Qureshi, Keşmir dahil bölgesel ve uluslararası sorunları tartıştı.

Her iki taraf da güçlü ve canlı Birleşmiş Milletler'in, dünyadaki kalıcı barış ve istikrar için kaçınılmaz olduğu konusunda görüş birliği içerisinde olduklarını bildirdi. UNGA Başkanı Espinosa, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler'in hedeflerini gerçekleştirmedeki aktif ve canlı rolünü takdir ederek, Birleşmiş Milletler'in ortak hedefleriyle görüşlerine uygun olduğunu söyledi. Espinosa ayrıca çok sayıda Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığı için Pakistan'ı takdir ettiğini söyledi.

Espinosa, daha sonra Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Başbakan Imran Khan'ı ziyaret edecek, BM ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelecek. Espinosa'nın ayrıca Kadınlar Parlamentosu Yönetim Kurulu ile Benazir Gelir Destek Programı Başkanı ve Pakistan'ın Barış Gücü Eğitim Merkezini ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA