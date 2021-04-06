BM'den İdlib'e 82 TIR ile insani yardım
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BM'den İdlib'e 82 TIR ile insani yardım

Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU - Haberler | Güncel
BM'den İdlib'e 82 TIR ile insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, Suriye'nin İdlib kentine 82 TIR ile insani yardım malzemesi gönderdi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, Suriye'nin İdlib kentine 82 TIR ile insani yardım malzemesi gönderdi.

BM'nin Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 82 TIR, jandarma eşliğinde konvoy halinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından kapıdan geçirilen araçlar Suriye'nin İdlib kentine hareket etti. Araçlarda bulunan yardım malzemelerinin bölgede yaşayan sivillere dağıtılacağı belirtildi.


BM'den İdlib'e 82 TIR ile insani yardım
BM'den İdlib'e 82 TIR ile insani yardım
BM'den İdlib'e 82 TIR ile insani yardım
BM'den İdlib'e 82 TIR ile insani yardım
BM'den İdlib'e 82 TIR ile insani yardım
BM'den İdlib'e 82 TIR ile insani yardım
BM'den İdlib'e 82 TIR ile insani yardım
BM'den İdlib'e 82 TIR ile insani yardım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:11:54. #1.16#
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