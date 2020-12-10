BM'den İdlib'e 55 TIR insani yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BM'den İdlib'e 55 TIR insani yardım

10.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:55
BM'den İdlib'e 55 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan iç savaş mağduru sivillere, 55 TIR'dan oluşan konvoy ile insani yardım malzemesi gönderdi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan iç savaş mağduru sivillere, 55 TIR'dan oluşan konvoy ile insani yardım malzemesi gönderdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki BM'e ait lojistik depolarından yüklenen 55 TIR, görevliler eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından insani yardım malzemeleri yüklü TIR'lar İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan savaş mağduru sivillere dağıtılacak.


BM'den İdlib'e 55 TIR insani yardım
BM'den İdlib'e 55 TIR insani yardım
BM'den İdlib'e 55 TIR insani yardım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

İlgili Haberler

Suriye'ye 30 tır insani yardım malzemesi
Suriye'ye 30 tır insani yardım malzemesi
Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'a 6 tır insani yardım gönderdi
Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'a 6 tır insani yardım gönderdi
BM'den 35 milyar dolarlık rekor yardım çağrısı
BM'den 35 milyar dolarlık rekor yardım çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Erkan Akçay Hulusi Akar Mehmet Ersoy Donald Trump
Magazin Cem Yılmaz Öykü Çelik Öner Erkan Demet Özdemir
Spor Neymar Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM'den İdlib'e 55 TIR insani yardım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 14:57:46. #1.15#
title