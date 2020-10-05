BM'den İdlib'e 46 TIR ile insani yardım
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BM'den İdlib'e 46 TIR ile insani yardım

05.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:39
BM'den İdlib'e 46 TIR ile insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere 46 TIR ile insani yardım malzemesi gönderildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere 46 TIR ile insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 46 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından araçlarla Cilvegözü'nden çıkış yapılarak, Suriye'nin Bab el-Hava Sınır Kapısı'na geçildi. TIR'larda bulunan insani yardım malzemeleri, İdlib ve çevresinde kırsalda yaşayan iç savaş mağduru ailelere dağıtılacak.


BM'den İdlib'e 46 TIR ile insani yardım
BM'den İdlib'e 46 TIR ile insani yardım
BM'den İdlib'e 46 TIR ile insani yardım
BM'den İdlib'e 46 TIR ile insani yardım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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