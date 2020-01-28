BM'den Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına
Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı olarak açıkladığı ve Yüzyılın Anlaşması olarak duyurduğu Ortadoğu planına destek verdi. BM'den yapılan açıklamada, "BM, iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlanmıştır" denildi.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunun yıllardır BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlandığını bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.
Guterres'in BM kararları, uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve 1967 sınırları dahilinde barış içinde yan yana var olacak iki devletli çözüm temelinde, Filistinlileri ve İsraillileri sorunu çözmek için desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, ''BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlanmıştır" ifadesi kullanıldı.