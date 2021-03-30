Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu

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Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu

Yıllar önce yayınlanan Bizimkiler dizisi ile tanınan Atılay Uluışık, TRT1 ekranlarında yayınlanan MİT dizisi Teşkilat ile ekranlara geri döndü. Uluışık dizide özel ekipte çalışan ajan Sermet rolünü canlandırıyor. Öte yandan oyuncunun yıllar içindeki değişimi de sevenlerini şaşırttı.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında gösterilen Bizimkiler'de 14 yıl boyunca Ali karakterini oynayan Atılay Uluışık, yepyeni bir rolle izleyici karşısına çıktı.

AJAN ROLÜNÜ OYNUYOR

TRT1 ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisinde müsteşar yardımcısı Mete'nin en yakın adamlarından biri olan Sermet'i canlandıran Atılay Uluışık yıllar içindeki değişimiyle de şaşırttı.

Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu

Ajan Sermet karakteri, yurt dışında operasyon yapan gizli ekibin Ankara'daki özel merkezinde görev yapıyor. Atılay Uluışık'ın canlandırdığı Sermet zaman zaman sahadaki operasyonlara da katılıyor.

Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu

BEHZAT Ç. DİZİSİNDE OYNAMIŞTI

Bizimkiler dizisinden sonra ekran macerasına ara veren Atılay Uluışık, son olarak Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç. dizisinde savcı rolüne hayat vermişti.

Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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