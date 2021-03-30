Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu

Yıllar önce yayınlanan Bizimkiler dizisi ile tanınan Atılay Uluışık, TRT1 ekranlarında yayınlanan MİT dizisi Teşkilat ile ekranlara geri döndü. Uluışık dizide özel ekipte çalışan ajan Sermet rolünü canlandırıyor. Öte yandan oyuncunun yıllar içindeki değişimi de sevenlerini şaşırttı.